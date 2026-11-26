El 15.º plan quinquenal de educación en defensa nacional fue emitido este jueves conjuntamente por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y el Departamento de Movilización para la Defensa Nacional de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano castrense del país.

El texto, según un despacho de la agencia estatal Xinhua, establece siete grandes áreas de trabajo entre las que se encuentran llegar a un amplio abanico de la sociedad o el uso de herramientas digitales.

La agencia destaca como rasgo distintivo del documento la modernización de esta enseñanza mediante nuevas tecnologías y aplicaciones digitales, en particular mediante la IA. Como parte de ello, se propone crear conjuntos de datos de educación en defensa o impulsar la construcción de un modelo base para el sector.

También pide organizar actividades temáticas "de amplia participación popular", entre ellas un concurso nacional de cultura de defensa para jóvenes y otro de aplicaciones de sistemas inteligentes no tripulados.

Además, en lugar de limitar esta educación a los ámbitos tradicionales como las escuelas, el plan quiere impulsarla a "todo tipo de grupos" como empresas, comunidades, aldeas, "nuevos ámbitos" o las redes.

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En septiembre de 2024, China adoptó una revisión de su Ley de Educación para la Defensa Nacional que incluía "entrenamiento militar estudiantil" y eventos castrenses "unificados" en la búsqueda de "fortalecer la educación para la defensa nacional en los campus" y "ampliar su alcance y difusión en la sociedad".