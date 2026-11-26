La Policía Judicial abrió la investigación tras el secuestro en Lisboa de un ciudadano ruso de 32 años el 15 de septiembre de 2025. Según el comunicado, el hombre acudió a una cita concertada con el pretexto de realizar una transacción con criptoactivos. Su paradero sigue sin conocerse.

La unidad antiterrorista llevó a cabo la operación, denominada «Matrioska», en coordinación con la Fiscalía portuguesa.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que la organización preparaba el secuestro de un ciudadano ucraniano con el mismo método e intervinieron para impedirlo.

En la primera fase de la operación, la Policía Judicial arrestó a tres hombres extranjeros e incautó material de interés para la investigación durante los registros.

Las autoridades españolas detuvieron en las últimas semanas a otros dos sospechosos, también extranjeros, de 21 y 38 años, en el marco de la cooperación policial y judicial internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cinco sospechosos permanecen en prisión preventiva por orden judicial. La investigación sigue abierta bajo la dirección de la Fiscalía portuguesa.