Los 1.512 kilogramos de metanfetaminas -ya elaboradas o en proceso de fabricación- se confiscaron junto con 6,68 toneladas de veinte tipos distintos de precursores y sustancias químicas esenciales, según un comunicado de la NDLEA que recogen este jueves medios locales.

También se incautaron varios materiales, incluidos cuatro quemadores industriales, dos unidades de destilación industriales, dos calderas, dos prensas hidráulicas, once bombonas de gas, dos congeladores, dos balanzas digitales y cuatro lavadoras/secadoras.

El director ejecutivo de la NDLEA, general de brigada retirado Mohamed Buba Marwa, afirmó que la operación se basó en información de inteligencia y "comenzó en el lejano México, pasó por Colombia, Francia y la República de Benín, cruzó a Lagos (sur de Nigeria) y terminó en un complejo industrial de Enugu (capital del estado homónimo sureño)".

Los nombres de los cinco mexicanos detenidos son Óscar Ramos-Cárdenas, Juan Antonio Sarabia-Cabrera, Luis Enrique Garcia-Amador, José Alejandro Renteria-Reyes y Salomón Cabanillas-Torres, y eran "especialistas en metanfetaminas", mientras el nigeriano se llama Chuks Enoch Ezeike, tiene 63 años y fue descrito por la NDLEA como un "barón de la droga".

Según Marwa, la agencia comenzó a trabajar el pasado abril con información que vinculaba a Ezeike con Ramos-Cárdenas y, el 25 de agosto, conocieron los itinerarios de vuelo de los cinco mexicanos.

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"Nuestro análisis no dejaba lugar a dudas: venían a montar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en territorio nigeriano", subrayó.

En colaboración con el Servicio de Inmigración de Nigeria, se les denegó la entrada cuando aterrizaron en la capital, Abuya, el 28 de agosto y fueron devueltos a México en un vuelo.

Sin embargo, Ezeike y sus colaboradores "idearon una nueva ruta", por la que los mexicanos volaron desde Bogotá, pasando por París hasta Benín, adonde el narcotraficante nigeriano hizo llegar pasaportes falsos con nacionalidades argentina, colombiana y chilena.

En esta ocasión, la agencia permitió su entrada por tierra (entre el 20 y el 21 de septiembre) con el objetivo de "desmantelar toda la red" en vez de "posponer el problema".

Tras monitorizar sus movimientos durante septiembre y octubre y convocar a 200 efectivos de la Fuerza de Intervención de la NDLEA y de la Policía de Enugu, el pasado día 11 se efectuaron redadas simultáneas en el complejo donde residían y producían la droga los mexicanos y en la residencia de Ezeike, quien reveló que estaba previsto que los mexicanos abandonaran Nigeria el día 13.

Según la NDLEA, "no se trataba de un primer intento, sino de una operación transnacional organizada y recurrente" con un mando del cártel en México, Ezeike como coordinador local en Nigeria y el equipo de producción mexicano liderado por Ramos-Cárdenas.

Con estas detenciones, ya son diez los ciudadanos mexicanos arrestados en los últimos cuatro meses -los cinco anteriores se encuentran bajo custodia y siendo procesados- por la agencia antidroga, que ha desmantelado en este periodo cuatro laboratorios de metanfetaminas, mientras intensifica sus operaciones contra redes nacionales e internacionales de narcotráfico.