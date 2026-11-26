La misión oficial de Nicaragua participó en la sesión plenaria del Foro Internacional sobre la Nueva Economía Mundial y en una reunión con la Dirección de la Universidad Financiera de Rusia, de acuerdo con la información oficial.

También, han sostenido un encuentro con la Comisión Mixta Nicaragua-Rusia, se han reunido con representantes de la Corporación Rusa de Energía Atómica (Rosatom) para dar seguimiento al desarrollo del proyecto del Centro de Medicina Nuclear, y asistido a un evento de promoción del puro nicaragüense, entre otros.

Además de Laureano Ortega Murillo, que es asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia, la comitiva nicaragüense la integran el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; el tesorero general de la República, Carlos Selva; el director de Vigilancia Financiera del Banco Central de Nicaragua, Oknan Bello, y la embajadora nicaragüense en Moscú, Alba Torres.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Laureano Ortega Murillo está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la ejecución de "serias violaciones contra los derechos humanos" y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

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Daniel Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.