"Confiamos en el potencial turístico y económico de Isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino", declaró el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En un comunicado, Copa explicó que la Isla de Margarita se distingue por sus playas, su gastronomía y su patrimonio cultural, con atractivos como las playas El Agua, Parguito y El Yaque, el castillo de San Carlos de Borromeo y la basílica de Nuestra Señora del Valle.

En las cercanías se encuentran otras islas, Coche y Cubagua, donde se conservan las ruinas de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles de Suramérica.

La aerolínea de bandera panameña afirmó que con esta nueva ruta fortalece su presencia en Venezuela y ofrece a los pasajeros del estado venezolano de Nueva Esparta, donde está la Isla de Margarita, más opciones para viajar a destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del 'Hub de las Américas' de Tocumen.

"Venezuela es un mercado importante para Copa Airlines y la incorporación de Porlamar nos permite continuar desarrollando nuestra red de rutas para conectar aún mejor a nuestros pasajeros en todo el continente", afirmó Heilbron.

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Copa Airlines operará tres vuelos semanales los martes, jueves y domingos con el vuelo CM651, que saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m., mientras que vuelo de regreso, CM652, saldrá de Porlamar a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m. Todos los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings y miembro de la red Star Alliance, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX, presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad alrededor del 90 %, entre los mejores en la industria a nivel mundial.