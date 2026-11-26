"Debido a un accidente producido fuera de Crimea, en la península tuvo lugar un corte de electricidad. Con el fin de normalizar la situación y evitar posibles daños, les pedimos desconectar sus aparatos eléctricos", escribió Krimenergo en su canal de Max, un servicio de mensajería ruso.

El corte también lo confirmó Sebastopolenergo, empresa de la red eléctrica del puerto crimeo que acoge la Flota rusa del Mar Negro. En la empresa aclararon que "los técnicos energéticos están tomando todas las medidas necesarias para restablecer la electricidad lo más pronto posible".

Las autoridades prorrusas de la región, donde viven 2,5 millones de personas, aún no han aludido al accidente. Al mismo tiempo, los residentes de varias ciudades de Crimea confirmaron el corte del fluido eléctrico en sus casas en las redes sociales. El motivo del accidente aún se desconoce.

Crimea, península anexionada por Moscú en 2014 que Ucrania quiere aislar por tierra, mar y aire, ha sido objetivo de numerosos ataques en los últimos años. Recientemente, el puente que une la Rusia continental con la región fue destruido parcialmente por drones y misiles ucranianos.