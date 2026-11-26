El jefe de Bomberos de Manta, Julio Roca, explicó que después del mediodía recibieron una alerta de que cuatro personas se habían electrocutado dentro del barco pesquero, pero que, tras realizar una evaluación, sospechan de que la razón de los fallecimientos es distinta.

Roca relató que las cuatro personas se encontraban dentro de una cuba (un compartimento habilitado para almacenar y conservar la pesca capturada) y aparentemente quedaron expuestas a "un gas".

"Se presume, por la información levantada del armador y de testigos, de que podría ser un gas producto de la descomposición del pescado lo que les podría haber afectado", agregó.

El jefe bomberil aseguró que otro hombre con vida fue extraído del barco, y que fue descontaminado antes de ser trasladado a un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para atender la emergencia, los bomberos activaron dos ambulancias, una unidad de rescate, otra de materiales peligrosos y otra de combate y también un dron.

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Además, coordinan con personal de la Armada que está en el puerto de Manta para poder extraer los cuerpos del barco y entregarlos a las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.