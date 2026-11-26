El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, destacó durante la presentación de la Cartera de Oportunidades de Negocios en Cuba que las reformas apuestan por la inversión extranjera como "componente fundamental" e introducen mecanismos de mercado "sin renunciar a la planificación, pero reconociendo el papel del mercado en este proceso".

Los 40 nuevos negocios abarcan sectores como el comercio, el petróleo y los combustibles, el turismo, la minería y el ámbito bancario y financiero. Pérez-Oliva no ofreció más detalles sobre los proyectos, las empresas participantes ni el volumen de inversión correspondiente a cada sector.

De ese total, seis negocios corresponden a inversiones de cubanos residentes en el exterior, aunque Pérez-Oliva no identificó las empresas, sus sectores de actividad ni el origen de los capitales.

La participación de la diáspora es una de las vías que impulsa el Ejecutivo cubano para captar recursos en medio de la crisis económica, con cerca de tres millones de cubanos que, según estimaciones, residen fuera de la isla.

Tras concluir su intervención, Pérez-Oliva Pérez-Oliva dijo a la prensa internacional que la inversión de la diáspora cubana se comportaba "muy activamente", y que ello era fruto de las reformas, que "van teniendo ya un impacto en la aprobación de nuevos proyectos".

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Pérez-Oliva recalcó que el Gobierno está inmerso en los análisis de la nueva ley de inversión extranjera, que "está dirigida también a reconocer la mayor participación de los cubanos residentes en el exterior en nuestro desarrollo económico y social, y al conceder mayores facilidades".

Pese a las presiones de Estados Unidos sobre las empresas extranjeras que mantienen negocios en la isla, Pérez-Oliva defendió la apertura de Cuba al capital internacional y señaló que el plan económico para 2027 busca "aprovechar de manera más óptima las capacidades y potencialidades" del país.

Reconoció que el escenario es "complicado con el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU., la amenaza, la incertidumbre, el chantaje y las presiones que se generan sobre las empresas extranjeras que apuestan por participar en nuestro desarrollo", pero aseguró que el país está "abierto a la inversión extranjera de todo el mundo".

La Fihav, considerada la principal feria comercial de Cuba, concluye este jueves en La Habana y en esta edición incorporó tres días de actividades en su plataforma virtual debido a la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

La presentación de la Cartera de Oportunidades de Negocios en Cuba y un foro de inversiones, con la participación del cuerpo diplomático acreditado en el país y representantes de empresas extranjeras, concentraron las actividades presenciales de la cita.