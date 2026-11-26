El Habana 220, puesto en marcha con la colaboración de China, tiene una capacidad de almacenamiento de 50 megavatios (MW), permitirá regular la frecuencia eléctrica, mejorar la estabilidad y eficiencia de la red, así como aprovechar y liberar la potencia generada por los parques solares instalados en el país, informaron medios estatales.

En la inauguración, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo a los trabajadores participantes en la obra que "se han batido duro, y ha concluido con éxito", pese al recrudecimiento del bloqueo económico y energético por el gobierno de Estados Unidos.

Este sistema, ubicado próximo a la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), es el segundo de cuatro que forman parte del programa de 2.000 MW de generación eléctrica a partir de parques solares fotovoltaicos, que contribuirán a la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El primero fue instalado en el municipio habanero El Cotorro; otro se encuentra en fase de puesta en marcha en la provincia Holguín (este) y el cuarto está en construcción civil en la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma (este).

Las autoridades de la isla aseguran que avanzan en su apuesta de transición hacia las energías renovables a largo plazo, que según sus planes este año debe alcanzar un 15 % de generación y un 24 % en 2030 mediante la combinación de sistemas hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos.

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De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta el pasado octubre se habían instalado 1.418 MW de potencia en 144 parques fotovoltaicos, que aportan un 21.4 % de la generación de electricidad en el país y el año debe cerrar con más de 1.500 MW.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada tanto por factores endógenos y exógenos. De un lado, la escasa capacidad de producción eléctrica del país; y del otro, la presión de EE.UU. con un bloqueo petrolero desde enero que cortó completamente las importaciones de crudo de la isla.

En ese contexto, la isla ha sufrido 12 apagones nacionales en dos años, ocho de ellos durante 2026, causados por la crisis energética y la obsolescencia del SEN.

Cada colapso nacional de estos últimos meses dejó sin corriente a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.