La candidata del izquierdista Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, aseguró que las mujeres son "determinantes" para que "nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar", en alusión al cabeza de lista de Vox.

En el arranque del debate, donde intervino en primer lugar, Colau recordó que es la única mujer entre los cuatro principales candidatos y condenó la violencia machista y el último crimen ocurrido este pasado miércoles coincidiendo con el 25N, Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A continuación, instó al resto de los candidatos a hacer esta misma condena en el inicio de sus intervenciones.

Abascal ignoró la invitación, pero sí iniciaron sus palabras con una condena el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo.

El candidato de Vox se revolvió ante las críticas, rechazó hablar de violencia machista porque lo pidiera Colau y acusó al Gobierno de haber excarcelado e "importado" violadores.

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También dijo que no se arrepiente de las muchas maneras con que ha calificado "a quien todavía hoy ocupa la Presidencia del Gobierno", y avisó de que se dirá tras el debate que Vox representa una involución, pero a su juicio "el verdadero retroceso ha sido lo que ha pasado durante estos ocho años" de mandato de Sánchez.

Los cuatro candidatos posaron juntos antes del inicio del debate sin que haya habido un saludo entre ellos ante las cámaras.