Aunque separados en el plató de televisión, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y la aspirante de Frente Amplio (izquierda), Ada Colau, han actuado en varios lances del debate compartiendo argumentos o atacando a la vez a sus adversarios de la derecha.

Prueba de esa afinidad ha sido que Sánchez ha llamado 'Ada' a Colau y la candidata se ha dirigido al presidente del Gobierno como 'Pedro'.

Una cercanía que Alberto Núñez Feijóo, del conservador PP, y el candidato de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, han evitado entre sí en todo momento. También separados en el atril, ambos han eludido debatir entre ellos, confrontar programas o plantearse preguntas.

En cierto modo, han hecho la "guerra por su cuenta" y han lanzado sus mensajes en solitario, aunque en ocasiones coincidieran en el fondo y en las andanadas a la coalición del Gobierno de Sánchez y a su gestión en los últimos ocho años.

"¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?, les ha dicho Feijóo a Sánchez y Colau, al tiempo que ha reprochado a la candidata de Frente Amplio que estuviera "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía" de Paiporta tras visitar esa ciudad después de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abascal también ha abundado en esta idea preguntando a Sánchez si había traído al debate a "esta señora", en referencia a Colau, para que le haga "el juego sucio", comentarios calificados de "machistas" por el bloque de la izquierda.

Precisamente Colau, la única mujer en el debate, ha conseguido desde el primer momento poner la violencia machista en el centro de la discusión y ha obligado a los otros tres candidatos a hablar del asunto.

A los tres les ha pedido que la condenen, a lo que han accedido de inmediato Sánchez y Feijóó.

Abascal lo ha evitado en todo momento, y cuando se le ha recriminado su silencio, ha dejado claro que no va a responder a las "órdenes de nadie" y menos de Sánchez, al que ha llamado "gran buitre".

En respuesta, la candidata de Frente Amplio ha emplazado a las mujeres a evitar con su voto el domingo que pueda llegar al poder quien niega la violencia machista, mientras Sánchez consideraba una "vergüenza" que Feijóo no obligue a Abascal, con quien pretende gobernar, a condenar la violencia contra las mujeres.

A diferencia del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, el debate a cuatro ha tenido más momentos de tensión, más interrupciones y más palabras altisonantes.

En sus mensajes finales pidiendo el voto a los ciudadanos, tanto Sánchez como Colau han intentado en todo momento colocar a Feijóo y Abascal en la misma papeleta electoral, mientras los candidatos de PP y Vox han apelado al cambio político y a desalojar a Sánchez de la Moncloa.

El presidente del Gobierno ha llamado a no dejar el Ejecutivo de España en manos del PP y Vox porque son los partidos de la "involución" y "los de las tijeras y la motosierra" en las políticas públicas.

Para Sánchez, Feijóo y Abascal proceden del mismo partido, defienden las mismas ideas y tienen los mismos "amos".

Y, por ello, ha pedido "llenar las urnas de votos" para no dar "ni un paso atrás": "Todo al rojo (el color del PSOE) por un futuro mejor".

En esta misma línea, Colau se ha comprometido a "poner el cuerpo" en las instituciones para responder al "mandato de las calles" y luchar contra la "ola reaccionaria en todo el mundo".

Del otro lado, Feijóo ha emplazado a los ciudadanos a votar "con memoria" de lo que ha sido el Gobierno de Sánchez y ha prometido que él gobernará con "decencia y gestión".

"Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar", ha proclamado el líder popular que ha añadido que no viene a "garantizar milagros", pero que el cambio es "necesario para todos".

Y ha lanzado un reto a Sánchez: se ha comprometido a dimitir si no preside el Gobierno, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento.

Abascal, por su parte, ha deseado que las elecciones del domingo sean "limpias y transparentes" y ha pedido el voto para frenar la "invasión migratoria", "defender las fronteras" y para que haya "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales.

"Para que, en definitiva, vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros", ha defendido.

Los únicos consensos en dos horas de debate han sido que la final del Mundial del fútbol de 2030 se celebre en España y la felicitación por la designación del español Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo.