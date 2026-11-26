Luis Palacios y Jaime Müller participaron en un operativo para encubrir el fusilamiento de más de una decena de campesinos en el sur de Chile, exhumando sus restos, poniéndolos en sacos de papas e incinerándolos luego en un horno de ladrillos al interior del Regimiento de Infantería Los Ángeles, en el verano de 1979.

Según los fallos judiciales, ambos uniformados sabían que los cuerpos desenterrados y deshechos en el fuego correspondían a los trabajadores asesinados pocas semanas después del golpe de Estado en 1973.

Su exhumación ilegal se enmarcó en la llamada 'Operación Retiro de Televisores', con la que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) buscaba borrar cualquier evidencia de la represión.

Palacios y Müller, condenados en 2023 a cinco años y un día de cárcel por la Corte Suprema, disfrutan anticipadamente de la libertad debido a que el Gobierno, en una decisión inédita en casi tres décadas, se abstuvo de manera deliberada de argumentar en contra de los beneficios carcelarios solicitados por los condenados, según la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.

De acuerdo a la organización, son al menos cinco exagentes los que se han visto beneficiados de estas nuevas decisiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la red describe, en declaraciones a EFE, como "política de impunidad por la vía del indulto pasivo".

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"Es una estrategia de impunidad porque busca que los tribunales revisen estos casos sin oposición del Estado, dejando indefensos a los familiares de las víctimas", dijo a EFE Paulina Zamorano, abogada de esta red que documenta y denuncia procesos judiciales vinculados a los derechos humanos y la memoria en Chile.

Nacido en 1997, el Programa de Derechos Humanos (UPDH) presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada durante los procesos judiciales.

En la actualidad, el UPDH participa en más de 350 causas criminales y está considerado el organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad en Chile.

Desde 2017, el programa adscrito al Ministerio de Justicia participaba de manera sistemática en todas las audiencias en las que exagentes de la dictadura solicitan libertad o rebaja de condenas, hasta marzo de este año, cuando Kast llegó al poder.

Zamorano, que dirigió el UPDH hasta 2026, indicó a EFE que la decisión del Gobierno supone un "quiebre" con la tradición instalada desde el retorno a la democracia y recordó que distintas organizaciones, entre ellas la red, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran "indultos pasivos".

Para Erika Hennings, directora de Londres 38, un sitio de memoria de Santiago donde funcionó un centro clandestino de detención, la decisión supone "una amenaza y un retroceso".

"El Gobierno no tiene ningún interés en que la justicia avance, en que la verdad se conozca", subrayó Hennings a EFE.

Kast, que ha reiterado en varias ocasiones que no descarta indultar a exmilitares condenados, se convirtió en marzo en el primer presidente de extrema derecha de la democracia y en el primero en hacer campaña a favor de Pinochet en el plebiscito en 1988 sobre la continuidad del régimen.

Según antecedentes recabados por la red, además de Palacios y Müller han sido liberados por esta vía Héctor Osses Yañez, Héctor Flores Vergara y César Manríquez Bravo, todos condenados por delitos de lesa humanidad.

La liberación de estos cinco exagentes profundiza la polémica que rodea desde hace semanas al Ministerio de Justicia por la reducción de penas a medio centenar de pederastas y a otros tres criminales de lesa humanidad, un escándalo que tiene al ministro Fernando Rabat al borde de un juicio político.

La Subsecretaría de Derechos Humanos dijo en una declaración a EFE que "no hay una prohibición para intervenir en las causas" y que "cada decisión de intervenir o no en un recurso -siguiendo su mandato legal y los protocolos vigentes- se basa en un análisis exhaustivo del caso".

La abogada Magdalena Garcés, querellante en decenas de causas de crímenes de lesa humanidad, aseguró a EFE que desde la llegada al poder de Kast se ha registrado "un aumento de solicitudes de todo tipo (por parte de los exagentes condenados)".

"Los distintos estándares en materia de derechos humanos han establecido que las liberaciones anticipadas no corresponden porque pueden constituir formas de impunidad", señaló Garcés.

Durante el régimen militar, más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.