Fuentes federales identificaron al Chapo Félix como Fernando Félix Corrales, jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, alias El Meño o 4X1, vinculado con Los Mayos y colaborador de confianza del Mayito Flaco, hijo del capo Ismael 'El Mayo' Zambada.

La operación fue realizada por agentes de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones del poblado de Cupia, en el municipio de Tamazula.

En un comunicado conjunto, ambas secretarías señalaron que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia en la zona, donde los agentes detectaron, durante recorridos terrestres, a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico.

Los sospechosos, "al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante", indicaron las autoridades.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México identificó al Chapo Félix como operador de una célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con Los Mayos.

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Los otros detenidos fueron identificados por fuentes federales como Marco Antonio Rubio Castro, alias Melo, Javier Robledo Robledo y un menor de edad.

En el operativo, que contó con el apoyo de una aeronave de la Marina, fueron aseguradas cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos de diferentes calibres y seis chalecos balísticos.

Los detenidos fueron trasladados por vía aérea debido a las condiciones del terreno y puestos a disposición del Ministerio Público, añadieron las autoridades.

El Gabinete de Seguridad anunció que continuará las operaciones coordinadas en Sinaloa y los estados vecinos para debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales.

La acción se produce en un estado marcado por una escalada de violencia asociada a la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos, las dos principales facciones del Cartel de Sinaloa.

También ocurre días después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos, en un operativo en el municipio sinaloense de Guasave que desató enfrentamientos, bloqueos y ataques a negocios.

La disputa entre Los Mayos y Los Chapitos estalló tras la captura en Estados Unidos en 2024 de Ismael 'el Mayo' Zambada y ha dejado miles de muertos, además de desapariciones y desplazamientos en Sinaloa, pese al reforzamiento de la presencia militar y policial.