Smith, de 55 años, ocupaba el cargo desde 2020 y asesoró al Ejecutivo durante la pandemia de covid-19.

”Los acontecimientos de los últimos días me han demostrado que actualmente no tengo la salud mental necesaria para continuar afrontando los extraordinarios desafíos que puede plantear este puesto”, afirmó en una declaración difundida por el Gobierno.

La renuncia se produce un día después de que Smith compareciera ante una comisión del Parlamento escocés y de que Aamer Anwar, abogado del cirujano denunciante Mohammed Habib, exigiera su dimisión.

Habib, que trabaja en el hospital de Aberdeen, divulgó la semana pasada un informe de 2022 que examinó 45 casos de cirugía de hígado y páncreas e identificó 19 muertes potencialmente evitables.

Smith reconoció el miércoles ante los parlamentarios que había informado del documento en octubre de 2022 a Humza Yousaf, entonces responsable de Sanidad y posteriormente ministro principal escocés.

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El informe no se publicó y Smith defendió que decidir su difusión no era competencia suya.

La actual responsable de Sanidad, Angela Constance, explicó el martes ante el Parlamento que, tras detectarse los problemas, se suspendieron temporalmente determinadas operaciones y se trasladó a pacientes a otro hospital.

Aberdeen Royal Infirmary depende de NHS Grampian, organismo regional del Servicio Nacional de Salud (NHS), el sistema sanitario público de Escocia.

Un informe distinto, publicado el 12 de noviembre por el supervisor Healthcare Improvement Scotland, detectó graves deficiencias de gestión y fallos que causaron daños evitables a pacientes.

El Gobierno escocés ha encargado una investigación independiente para determinar quién conocía las advertencias y qué medidas adoptaron las autoridades.

El ministro principal escocés, John Swinney, aseguró este jueves ante el Parlamento que Smith había decidido dimitir por iniciativa propia y que nadie le había pedido abandonar el cargo.

El líder laborista escocés, Michael Marra, exigió ampliar la investigación a otros fallecimientos de pacientes de NHS Grampian y que el Parlamento vote su alcance, al considerar que el Gobierno no debe supervisar una revisión que también examinará su propia actuación.