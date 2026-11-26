La Policía Nacional informó este jueves de la detención de ambos jóvenes el pasado 17 de noviembre en dos localidades de la provincia de Barcelona (noreste de España). Los dos ingresaron en prisión preventiva por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional.

En el marco de esta operación, la policía registró los domicilios de los jóvenes, en los que intervino material informático que permitió acreditar su adhesión a los postulados "más radicales" de la organización terrorista Dáesh.

Los jóvenes ya fueron detenidos y condenados en 2023 cuando eran menores de edad por hechos de naturaleza terrorista, según detalló la policía.

Ahora, siendo ya mayores de edad, la policía detectó durante el cumplimiento de sus condenas su presunta implicación de nuevo en este tipo de actividades, en una reiteración y continuidad delictiva que evidenció un riesgo "concreto, real y grave" para la seguridad nacional, por lo que se les detuvo.

En el último mes son ya tres los detenidos por terrorismo yihadista, según datos de la policía española, reincidentes y que habían continuado realizando presuntamente actividades terroristas tras sus condenas previas por hechos parecidos.