Según la denuncia, ambas mujeres eran estudiantes del internado Juan XXIII, en la región central de Cochabamba, cuando presuntamente fueron víctimas de Peris: una sufrió una violación a los 14 años y la otra fue víctima de abuso sexual a los 17.

La denuncia penal también incluye al superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, máxima autoridad de la orden religiosa, al actual provincial de Bolivia, Bernardo Mercado, al exprovincial sentenciado Marcos Recolons y a los exprovinciales Ignacio Suñol y Osvaldo Chirveches, todos acusados de complicidad y encubrimiento.

La CBS explicó en un comunicado que para que la denuncia penal sea admitida por la Fiscalía, se ampara en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que en los delitos de violación "si bien se prevé un régimen de prescripción", se debe "interpretar" la causa para que "se ajuste a los intereses de las víctimas".

A principios de octubre, la Compañía de Jesús expulsó de la orden a Peris después de que un tribunal interno de la Iglesia lo considerara culpable de varios delitos de abuso sexual contra menores cometidos en un colegio jesuita de Barcelona (España) y en Bolivia, al menos desde los años setenta.

Esta decisión supone que Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal, según detalló en su momento la Compañía, aunque podrá residir en una comunidad jesuita.

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Peris, de 84 años, debe estar en "un entorno institucional en el que esté sometido a seguimiento y supervisión constante" y se le prohíbe tener contacto "con menores o adultos en situación de vulnerabilidad", entre otros.

La CBS presentó este miércoles ante el Defensor del Pueblo de España los casos de supuestos abusos contra menores cometidos por jesuitas españoles enviados hace décadas a Bolivia, con el fin de solicitar la reparación integral de las víctimas.

Además, la semana pasada, los sobrevivientes de Bolivia pidieron en una carta al superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, que "rompa su silencio" sobre los casos de abuso sexual y encubrimiento que comprometen a "decenas" de religiosos de esa orden en el país andino.

La CBS también solicitó hace dos semanas a la Santa Sede la excomunión de los exprovinciales Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, sentenciados a un año de prisión por encubrir los abusos del también sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, después de que un arzobispado local se declarara incompetente para atender la demanda.

Los sobrevivientes han denunciado centenares de casos de abuso sexual en hogares para huérfanos, colegios y parroquias de la congregación, en los que están involucrados varios religiosos, algunos ya fallecidos, además de presuntos encubridores.