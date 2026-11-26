Se trata de los primeros comicios locales en los que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) tiene candidatos, después de su nacimiento tras las primeras presidenciales que ganó Noboa en 2023.

Los eventos por cierre de campaña iniciaron desde temprano en varias partes del país e incluyeron presentaciones artísticas, caminatas por barrios populares y caravanas, como a la que asistió Noboa en Guayaquil, la urbe más poblada.

En esa ciudad el presidente busca ganar poder de la mano de la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien perdió los comicios de 2023 contra Aquiles Alvarez, que aún conserva su cargo pese a estar encarcelado desde marzo en la prisión de máxima seguridad del país, y condenado por delitos relacionados con su negocio familiar de estaciones de servicio.

Alvarez, uno de los principales opositores de Noboa, llegó a la Municipalidad con apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) que fue suspendido a pedido de la Fiscalía, que investiga a algunos de sus dirigentes por un presunto lavado de dinero en la campaña de las presidenciales de 2023.

El mandatario recorrió varias zonas de Guayaquil junto a Viteri, otros candidatos, varios ministros y su esposa, Lavinia Valbonesi, y también estuvo en otra caravana en la provincia costera de Santa Elena, donde votará el domingo.

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"Sus familias serán la prioridad en cada decisión de este equipo. Esa es la historia que vamos a escribir juntos", escribió el presidente en su cuenta de Instagram, en la que publicó un video de las actividades proselitistas que realizó desde el inicio de la campaña, para la que pidió una licencia de 14 días al Parlamento.

En otro sector de Guayaquil también concluyó su campaña Fiorella Ycaza, la esposa de Alvarez con la que el correísmo quiere conservar la Alcaldía del principal motor económico del país.

Mientras que en Quito, la RC conserva la esperanza de que sea reelegido el actual alcalde, Pabel Muñoz, quien concluyó su campaña en una zona del noreste, donde pidió a los asistentes "asegurar una victoria contundente para que nadie pretenda burlar la voluntad de los quiteños".

"Se trata de defender su voto, de defender la democracia", insistió.

En otras ciudades, los postulantes a las alcaldías, prefecturas y concejalías del oficialismo y la oposición realizaron varios eventos, incluso virtuales, debido a que algunas zonas están inundadas por las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.

Esas afectaciones llevaron también al Consejo Nacional Electoral (CNE) a reubicar diez centros de votación localizados en cinco de las veinticuatro provincias.

Después de la medianoche, Ecuador entra en silencio electoral, periodo en el que está prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda o publicidad relacionada con los comicios, y este viernes está previsto que se realice el voto en casa, un programa que permite sufragar a personas mayores y con discapacidad.