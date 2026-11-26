"Su historial criminal incluye hurto en comercios (shoplifting)", aseguró un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, aunque no detalló cuáles son las acusaciones ni si existe un proceso penal contra el joven, procedente de Vilassar de Mar (Barcelona) y estudiante de la Universidad de Misuri.

Con ello, el DHS amplió la información compartida el martes por ICE, que entonces reportó que arrestó el 15 de noviembre a Santi Almarcha Senpau, "un extranjero ilegal de España", con el apoyo del Departamento de Agricultura de Florida durante un control de tránsito en el condado de Suwannee, en el norte de dicho estado.

El Departamento de Seguridad Nacional añadió ahora que "a Almarcha Senpau se le concedió la salida voluntaria y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su remoción de Estados Unidos", sin precisar una fecha.

Una consulta de la base de datos de detenidos mostró que, hasta este jueves, Almarcha permanecía "bajo custodia del ICE" en el Centro de Procesamiento Folkston D Ray en el sureño estado de Georgia, cerca de la frontera con Florida.

En su mensaje, el DHS reiteró que Almarcha Senpau ingresó de forma legal a Estados Unidos el 14 de enero de 2026 "de manera temporal", pero "en contravención de las leyes, excedió su período de estadía autorizado y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026".

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La abogada del joven, Regina Pitarch, afirmó el martes a EFE que en EE.UU. lo están tratando "como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado, cuando lo único que ha pasado es que administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia como consecuencia de que la universidad le ha dado de baja por estar haciendo las clases 'online'".

La defensora explicó que su cliente tiene un visado de estudiante F-1 vigente hasta 2029, pero la universidad le dio de baja el I-20, el documento que le permite permanecer en el país como estudiante internacional, porque este semestre se había matriculado solo en clases en línea, sin notificárselo.

También denunció que la situación del joven, que en el centro de internamiento lleva un mono de color naranja, está "empeorando" cada día, en una situación "muy precaria", rodeado de muchos enfermos, con gritos por la noche, cuando se mantienen las luces encendidas y no les dejan dormir y además "está pasando hambre".