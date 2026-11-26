El paquete, que había sido solicitado por el Gobierno ucraniano, costará un total de 621,9 millones de dólares que serán abonados con dinero de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega, algunos de los países que lideran el apoyo a Kiev en materia de aviación de combate.

Estados Unidos elegirá por concurso a la empresa que proporcione a Ucrania los bienes solicitados.

Ucrania ha pedido a sus socios europeos aviones F-16 adicionales para poder hacer frente a los drones de motor a reacción con los que Rusia ataca día y noche territorio ucraniano.

Estos drones rusos alcanzan una velocidad mayor que los aparatos no tripulados convencionales, por lo que Ucrania ha tenido que recurrir a sus aviones de combate occidentales para poder derribarlos.

El incremento resultante en el uso de los F-16 ha hecho que muchos de estos cazas requieran mantenimiento adicional, lo que provoca que deban permanecer en tierra más tiempo.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido a sus socios medios técnicos e instalaciones logísticas adicionales para evitar el tiempo en que estos aviones están en tierra, de modo que puedan dedicarse más capacidades al derribo de drones rusos de motor a reacción.