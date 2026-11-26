La propuesta sitúa en un 20 % las nuevas tasas que afrontará China ante las acusaciones de exceso de producción industrial, en sustitución del 12,5 % que ya se les aplicaba bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 por supuestos trabajos forzados, aunque estas podrían subir al 40 % de no prosperar las negociaciones comerciales.

"Aunque la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propone sancionar a 14 economías, su atención parece centrarse principalmente en China", indica Mark Williams, economista jefe para Asia de la consultora británica Capital Economics, que respalda su tesis en que la palabra 'China' aparece 253 veces en el informe sobre Vietnam y otras 315 en el de la Unión Europea (UE).

De hecho, el experto agrega que, entre las principales críticas que la USTR hace a los países señalados, figura la lentitud a la hora de restringir las importaciones y la inversión desde China y el apoyo que eso supone a las prácticas contrarias al mercado por parte del gigante asiático y a la dependencia económica.

"El énfasis sobre China en los informes acerca de terceros países recuerda a las iniciativas llevadas anteriormente durante este segundo mandato de (el presidente estadounidense, Donald) Trump para utilizar su posición económica y presionar a otros países a reforzar sus defensas comerciales y desvincularse de China", recalca Williams.

El "señalamiento explícito" a Pekín, en su opinión, resulta "llamativo" dada la aparente cordialidad de los lazos bilaterales, con dos reuniones en menos de dos meses entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, y demostraría que "importantes sectores del Gobierno estadounidense siguen manteniendo una línea dura contra China".

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En cualquier caso, Stephen Brown, economista jefe de Capital Economics para Norteamérica, considera que los nuevos aranceles "no son tan malos como parecen" y que, además, no cubren productos cuya exportación es importante para economías asiáticas como la china, como los teléfonos móviles, el equipamiento de redes u otros dispositivos electrónicos.

Williams subraya que estos aranceles devuelven las tasas generales, en casi todos los casos, a los niveles previos a que el Tribunal Supremo estadounidense tumbase los aranceles impuestos por Trump bajo una ley de poderes económicos de emergencia.

La consultora Trivium China considera que Pekín responderá con "protestas en lugar de represalias económicas significativas", siempre y cuando Washington respete el límite arancelario del 20 % que Xi y Trump acordaron para la tregua comercial que firmaron el año pasado y que se prorrogó recientemente hasta enero.

No obstante, esto pone precisamente en riesgo la estabilidad de los lazos en caso de que Pekín y Washington no logren firmar una nueva prórroga más allá del 10 de enero: "Si no se renueva la tregua (...), podría desencadenar incrementos arancelarios considerablemente mayores por ambas partes", apunta Trivium.

Así, las miradas se ponen ahora en la próxima reunión entre Xi y Trump, prevista para mediados de diciembre en Miami (EE. UU.) en la cumbre del G20.

"Si (China y EE. UU.) volvieran a retomar la guerra comercial, las medidas anunciadas hoy proporcionarían a Estados Unidos más munición", pronostica Williams.