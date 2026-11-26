La restricción, que comenzó a las 20:16 hora local (01:16 GMT del jueves), fue retirada alrededor de las 22:30, aunque la FAA mantuvo medidas para gestionar las demoras mientras se trabajaba para restablecer la operación del aeropuerto, según medios locales.

El incidente involucró a un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que operaba el vuelo 910 procedente de Memphis (Tennessee) y se salió de la pista por causas que no han sido aclaradas.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no hubo heridos ni traslados médicos.

La interrupción afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de varios centros regionales de control aéreo de Estados Unidos, entre ellos los de Miami, Jacksonville, Atlanta, Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

Las autoridades no habían confirmado todavía la recuperación completa de las operaciones.