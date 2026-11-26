"Gadi Eisenkot, presidente de Yashar! y Yair Golán, presidente de Los Demócratas, acordaron firmar un acuerdo de coalición entre ambos partidos", recoge el comunicado conjunto.

El pacto incluye que, de formarse Gobierno, Los Demócratas controlen cuatro ministerios: una cartera expandida de Seguridad Nacional, hasta ahora en manos del ultranacionalista y antiárabe Itamar Ben Gvir; Trabajo y Asuntos Sociales; Comunicaciones y Cultura y Deporte.

"El Ministerio de Igualdad Social también estará bajo responsabilidad de los ministros de Los Demócratas. El partido obtendrá la presidencia de la Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento, así como otros cargos parlamentarios", recoge el comunicado sobre el reparto de responsabilidades difundidos por la formación socialdemócrata.

Asimismo, representantes del partido formarán parte de la comisión de selección judicial y uno ejercerá como responsable de la coordinación entre el Gobierno y el Parlamento.

"Los Demócratas aspiraban al Ministerio de Justicia", continúa el comunicado del partido, en el que reconocen haber abandonado la pugna por dicha cartera para "actuar con rapidez" para formar gobierno.

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Al término de su comunicado, Los Demócratas puntualizan que están "finalizando los últimos detalles antes de firmar el acuerdo".

El anuncio del acuerdo se produce apenas un día después de que Los Demócratas decidieran congelar las negociaciones con Yashar! como una respuesta a que el partido de Eisenkot estuviera negociando un posible Gobierno de unidad con el Likud de Benjamín Netanyahu.

Poco después de que estas conversaciones se paralizaran en la tarde del martes (para retomarse poco más de un día después), Yashar! anunció haber llegado a otro acuerdo de coalición con Israel Beitenu ("Israel, nuestro hogar"), el partido del ultranacionalista Avigdor Líberman.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor a formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución para crear un Ejecutivo.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13.