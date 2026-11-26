El sondeo, que fue difundido este jueves, indicó que la confianza entre los empresarios peruanos ha repuntado desde el 30 % que se expresó en 2025, antes de las elecciones ganadas por la presidenta, Keiko Fujimori, y que el 41 % de ellos señala ahora que sus planes de inversión han aumentado.

Aunque la posición optimista ha alcanzado su nivel más alto desde 2016, el 66 % de los ejecutivos pidió al Gobierno de la derechista que dé prioridad a la lucha contra la extorsión y la delincuencia, el 49 % que se mejore la prevención ante el fenómeno climático de El Niño y el 38 % que se destraben las inversiones.

La encuesta añadió que el 66 % de los empresarios respalda al poder ejecutivo después de sus primeros 100 días de gestión, aunque su principal demanda es recuperar condiciones básicas para operar e invertir, ya que la inseguridad es un problema que está afectando directamente a las empresas.

En ese sentido, cuatro de cada diez ejecutivos reportó mayores costos en seguridad privada y cerca de tres de cada diez señaló que ha sufrido robos de mercadería o activos.

La encuesta también indicó que el 56 % de los empresarios considera que mejorar la seguridad ciudadana es la principal condición para acelerar la inversión, mientras que un 41 % mencionó la estabilidad macroeconómica.

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Para los encuestados la corrupción (76 %) y la delincuencia (75 %) figuran entre los principales problemas del país, mientras que el 41 % señaló al avance de las economías ilegales y del crimen organizado.

Además, la preocupación por la crisis política en el país, que fue común durante la última década, disminuyó a 19 %, del 36 % del año pasado, en línea con la mayor percepción de progreso.

Los ejecutivos también identificaron como principales oportunidades internacionales para Perú su consolidación como plataforma logística del Pacífico (71 %) y la creciente demanda mundial de minerales críticos (68 %).

Un 46 % consideró que aprovechar estas oportunidades exigirá mejorar la infraestructura logística y un 42 % la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.

Los ejecutivos también proyectaron que el crecimiento del PIB de Perú para 2027 llegará a 3,2 %, mientras que en sus empresas anticipan incrementos promedio de 7,3 % en los ingresos y de 5,5 % en las planillas.

Mencionaron, además, que el crecimiento sostenido de la inversión privada de largo plazo, que llegó a 35 %, es la principal señal de que el país ha iniciado un nuevo ciclo de desarrollo.

Al respecto, el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, destacó que los resultados "reflejan una recuperación importante de la confianza empresarial" y que "el desafío es evitar que la inseguridad y las economías ilegales frenen este impulso".

"Enfrentar estos problemas con eficacia será indispensable para convertir el optimismo actual en un ciclo de crecimiento sostenible", remarcó.

Según la ficha técnica, la encuesta se realizó del 5 al 15 de noviembre pasado a 292 líderes y ejecutivos de las empresas más grandes del país.