Trabuco, de 75 años, actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Banco Bradesco y anteriormente, entre 2009 y 2018, ocupó el cargo de director ejecutivo de la institución, segundo mayor banco privado de Brasil.

El nombramiento de Trabuco es el primero del cuarto mandato de Lula, que comenzará el 5 de enero, y supone un gesto para tranquilizar al mercado financiero, que ha vivido una gran volatilidad desde el triunfo electoral de Lula el pasado 25 de octubre.

Los rumores sobre su nombramiento, que comenzaron a circular este miércoles, se recibieron con euforia en la bolsa de São Paulo, que cerró el jueves con una disparada del 6,07 %.

Trabuco sucederá en el cargo a Dario Durigan, un técnico que asumió Hacienda a comienzos del año, tras la salida del Gobierno de Fernando Haddad, un ministro de perfil político que dejó el cargo para ser candidato en las elecciones de octubre.

Su principal cometido será crear un escenario de estabilidad económica y de control de las cuentas públicas, en especial tratar de controlar el déficit fiscal, que llega al 9,51 % del PIB, y la deuda pública, que ha escalado hasta el 82,9 % del PIB.

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El futuro ministro es hijo de una empleada doméstica y un conductor de camión, un origen humilde que le une a Lula, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

Desarrolló toda su carrera profesional en el Bradesco, donde comenzó como escribiente a los 17 años, y fue escalando puestos hasta llegar a liderar el banco.

Además, es miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, un organismo consultivo del Gobierno que reúne representantes de los sectores público, privado y de la academia.

En 2014, su nombre también fue rumoreado para el mismo cargo en el Gobierno encabezado por la entonces presidenta, Dilma Rousseff.