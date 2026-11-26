"Podemos anunciar que gracias a la confianza que están tenido en nuestro país y Gobierno se ha aprobado una línea de crédito de 10.000 de dólares para el Perú", dijo la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tras suscribir el acuerdo.

Explicó que este monto, que según sus palabras demuestra confianza en la gestión del país, es para cuatro años y está dividido en dos líneas de crédito de hasta 6.000 millones de dólares para el sector público y de 4.000 millones de dólares para el sector privado.

Fujimori indicó que el financiamiento "va a servir muchísimo" para ejecutar proyectos, y puso como ejemplo el de alcantarillado y agua potable en la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno, que lleva 18 años parado y ahora va a salir adelante "gracias al apoyo del BID".

Por su parte, el director del organismo multilateral, Ilan Goldfajn, expuso que los 6.000 millones de dólares significan casi un 60 % más de lo invertido por el BID en los últimos cuatro años, lo que representa "una señal numérica de la confianza en el Gobierno".

Para el BID Invest, el organismo privado del banco, los 4.000 millones supone la cifra invertida en los últimos diez años en Perú.

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Detalló que el financiamiento total será invertido en proyectos de resiliencia frente a desastres naturales como El Niño, pero también de productividad, centrados en combatir la informalidad, de educación y de seguridad, como incluir iniciativas para fortalecer la investigación de la policía y el sistema de flagrancia, entre otros.

Este martes, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que dedicará 2.200 millones de dólares para apoyar a los países de América Latina y el Caribe para afrontar el fenómeno de El Niño en el periodo 2026-2027 a través de nuevas operaciones, mejores sistemas de pronóstico y mayor asistencia técnica.

Según informó el organismo en un comunicado, más allá de El Niño, los instrumentos financieros para la gestión del riesgo de desastres contemplan la movilización de más de 20.000 millones de dólares para que los países cuenten con recursos acordados de antemano ante futuros desastres.

La aprobación de los 2.200 millones de dólares destinados para Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú está previsto que se aprueben entre diciembre de 2026 y principios de 2027.

Para agilizar el acceso a estos recursos, el BID ha puesto en marcha un proceso especial de tramitación rápida para las operaciones relacionadas con El Niño, que reduce en 60 días los tiempos de preparación.