El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,96 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 94,61 dólares.

Pese a haber iniciado la semana por debajo de los 90 dólares por primera vez desde finales de agosto, en solo tres sesiones el brent ya vuelve a estar camino de los 100 dólares.

El crudo europeo cogió impulso este jueves ante los renovados temores de los inversores por posibles interrupciones del suministro de crudo proveniente de Oriente Medio, especialmente después del ataque que los rebeldes hutíes del Yemen perpetraron en la víspera contra la refinería más importante de Arabia Saudí.

Esta refinería, Ras Tanura, vinculada a la petrolera Aramco y situada en la Provincia Oriental del reino árabe, forma parte de un complejo mayor que sirve como una importante terminal de exportación de crudo saudí.

Arabia Saudí es uno de los principales exportadores de crudo del mundo, junto a Estados Unidos y Rusia, por lo que una interrupción sostenida en sus exportaciones preocupa especialmente al mercado petrolero.

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Además, los operadores tienen la vista puesta en la próxima reunión de la alianza de países exportadores OPEP+ este domingo, en la que se espera que determine sus objetivos de producción para el primer trimestre de 2027.