El Med Emre, con número IMO 9461910, un petrolero de 120 metros de eslora, fue construido en 2019 en los astilleros de Eregli, en la provincia turca de Zonguldak, en la costa del mar Negro, y hasta ahora no había dado motivos de queja.

El buque, cargado con 7.000 toneladas de combustible, naufragó este jueves a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y dejó un muerto, un marinero turco de 46 años que viajaba con otros 16 tripulantes.

Según confirmó EFE, la carga de gasóleo del buque Med Emre pertenece a la petrolera española Moeve, compañía que ha trasladado sus condolencias a la familia del marinero fallecido y su apoyo al resto de la tripulación. Igualmente, ha insistido en que pone "todos sus medios y capacidades a disposición del armador y de las autoridades competentes para apoyarles en la respuesta al accidente."

Los registros de la web pública Equasis muestran que el Med Emre había sido sometido a 17 inspecciones desde su construcción, normalmente dos al año, en puertos de Francia, Italia, España y Marruecos, entre otros países, sin que se detectaran en ningún momento insuficiencias o defectos.

Como todos los demás buques de la naviera YMN, el Med Emre navegaba bajo bandera maltesa, una bandera de conveniencia, pero que está incluida en la 'lista blanca' de los convenios de París y Tokio y no se asocia a prácticas problemáticas.

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También el resto de la flota de YMN presenta características similares: todos los buques han sido construidos en astilleros de Turquía, ninguno tiene más de 15 años de antigüedad, y ninguno parece haber estado en conflicto anteriormente con las normas de seguridad marítimas.

Equasis indica que la flota de la compañía ha experimentado un total de 57 inspecciones en los últimos tres años, sin que se produjeran 'detenciones' de buques, término que describe una orden de las autoridades marítimas de reparar defectos o irregularidades, antes de poder recibir el visto bueno para continuar viaje.

La compañía YMN, fundada en 2012 y con sede en el distrito de Üsküdar en Estambul, confirmó a EFE en conversación telefónica que es la propietaria del Med Emre, pero sin aportar, de momento, información sobre las circunstancias del naufragio.