"Esta visita constituye una expresión concreta del compromiso del presidente (de Panamá, José Raúl) Mulino de mantener una atención directa y permanente a la situación de los ciudadanos panameños detenidos en la isla, así como de utilizar los canales institucionales, diplomáticos y jurídicos disponibles para procurar alternativas que permitan atender sus respectivos casos", indicó un comunicado oficial.

A finales de febrero pasado, diez panameños fueron detenidos en Cuba "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Tres arrestadas fueron repatriadas en abril pasado gracias a "la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", según informó entonces la Cancillería panameña.

El canciller Martínez-Acha acudió el miércoles al Centro Penitenciario La Condesa, ubicado en la provincia de Mayabeque, para entrevistarse con los siete compatriotas detenidos "con el propósito de conocer directamente la situación del proceso penal, recibir información sobre su estado actual y examinar las alternativas jurídicas y diplomáticas que puedan contribuir a su atención y resolución dentro del marco jurídico cubano".

El ministro de Exteriores "aprovechó, igualmente, su visita al centro penitenciario para reunirse con otros dos ciudadanos panameños que se encuentran privados de libertad en Cuba por causas distintas", dijo el comunicado oficial, sin precisiones.

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Martínez-Acha cumplió una visita a Cuba cuya agenda oficial incluyó encuentros con las más altas autoridades cubanas, incluido el presidente, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en los que "se abordaron asuntos prioritarios" para los dos países.

"Se prestó especial atención a la cooperación en materia de salud animal (...), así como a la gestión de los flujos migratorios y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los dos países. El objetivo, al mismo tiempo, se centró en identificar oportunidades concretas de colaboración que puedan traducirse en beneficios para la población panameña", de acuerdo con la información oficial.