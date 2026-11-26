Durante un almuerzo con los congresistas, Lin afirmó que Taiwán y Colombia comparten "valores universales" como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, y que ambas partes cuentan con fortalezas industriales "complementarias", según un comunicado publicado este jueves por la Cancillería isleña.

El ministro taiwanés destacó que existe un "gran potencial de cooperación" en ámbitos como la tecnología inteligente, las energías verdes, la agricultura, el comercio y la inversión, y expresó su deseo de que los intercambios entre los pueblos y las relaciones comerciales sean "más ágiles" y de que se abran "más oportunidades de beneficio mutuo y prosperidad compartida".

Molina, por su parte, aseguró que durante su visita ha podido constatar ese potencial entre Taipéi y Bogotá y subrayó que, a su regreso, impulsará políticas que favorezcan el intercambio de personas y los lazos económicos y comerciales entre ambas partes, según la versión del Ministerio de Exteriores taiwanés.

En particular, el legislador confía en combinar las ventajas tecnológicas de Taiwán -líder mundial en la fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial- con los abundantes recursos humanos e industriales de Colombia para lograr, mediante la colaboración, "resultados beneficiosos" para los dos lados.

Los congresistas viajaron el pasado lunes a la isla, que se gobierna de forma autónoma pero cuya soberanía reclama Pekín, con una agenda orientada a explorar oportunidades de cooperación comercial, tecnológica, académica y económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reunión con Lin se produjo días después de que la Embajada de China en Colombia expresara su "firme rechazo" a la visita de estos legisladores y exigiera al Gobierno y al Congreso colombianos adoptar medidas para "corregir el error y eliminar el impacto negativo" sobre los vínculos bilaterales.

El embajador chino en Bogotá, Zhu Jingyang, detalló el miércoles en sus redes sociales que mantuvo un desayuno de trabajo con el canciller colombiano, Omar Bula, durante el cual el jefe de la diplomacia del país sudamericano reiteró, en representación del presidente Abelardo de la Espriella, "la coherente adhesión del Estado colombiano al 'principio de una sola China'".

Este principio, respaldado de manera ininterrumpida por los sucesivos Ejecutivos colombianos, establece que existe una sola China en el mundo, que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China, con sede en Pekín, es el único legítimo.

La Embajada de China en Colombia confirmó el encuentro entre Zhu y Bula y señaló que el canciller aseguró que la postura de su Gobierno frente a ese principio "nunca ha cambiado ni cambiará".

Bula también manifestó su disposición a mantener una comunicación fluida con Pekín y a contribuir al desarrollo estable de las relaciones entre ambos países.

La Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá rechazó, por su parte, las afirmaciones de la misión diplomática china y defendió la legitimidad de los intercambios entre Taiwán y Colombia.

Taiwán solo mantiene relaciones diplomáticas plenas con doce Estados, entre ellos Paraguay y Guatemala, aunque en los últimos años el Gobierno de Taipéi ha tratado de impulsar sus vínculos extraoficiales con numerosos países para sortear el aislamiento internacional que le impone Pekín.