El desequilibrio en la mayor economía latinoamericana presentó una mejora más significativa si se compara con el registrado en octubre del año pasado, cuando el déficit representó el 3,39 % del PIB.

La balanza comercial, a su vez, registró un superávit de 8.500 millones de dólares (unos 7.740 millones de euros) en octubre, frente a los 5.900 millones de dólares de hace un año.

El aumento del superávit fue el resultado de una subida del 19,7 % interanual en las exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron un 14,2 %.

Por otra parte, la inversión extranjera directa en octubre se redujo hasta los 9.100 millones de dólares, frente a los 9.900 millones de dólares del mismo mes del año pasado.

En los últimos doce meses, la inversión extranjera directa fue de 87.500 millones de dólares, un 3,3 % del PIB.

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