Conocido por sus comedias, como 'L'auberge espagnole' ('Una casa de locos, 2002), 'Les poupées russes' ('Les poupées russes', 2005) o, más recientemente, 'La venue de l'avenir' ('Los colores del tiempo', 2025), este cineasta de 65 años cuenta con una quincena de largometrajes que combinan el humor con la emoción, según resaltó al anunciar el galardón la Academia de las Artes y Técnicas del Cine.

"Cédric Klapisch ha hecho que varias generaciones de espectadores se sintieran parte de un mismo grupo", resaltó en un comunicado la institución que entrega los premios más prestigiosos del cine francés.

Y es que Klapisch siempre se ha interesado en su cine por el lugar del individuo dentro de grupos humanos más grandes, según la Academia, y con esa inquietud supo convertirse en un director "prolífico y multidisciplinar que ha sabido crear obras existencialistas y profundamente humanistas".

Además, la Academia resalta que sus películas revelaron o dieron un fuerte impulso a las carreras de importantes rostros de la pantalla francesa, como Romain Duris, Cécile de France, Marion Barbeau o François Civil.

Junto a eso, entre rodaje y rodaje, también se interesó por filmar espectáculos de danza y dirigió en 2023 'La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart en el Théâtre des Champs-Élysées (París).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente acaba de terminar de rodar su largometraje número 16, que se titulará 'S'aimer sur Mars' y cuenta con Charlotte Le Bon, Pio Marmaï y Cécile de France en el reparto.

Con este anuncio, la Academia elige entregar tanto un César de honor a una gran estrella internacional como a otra de perfil más nacional, algo que en los últimos años ya ocurrió en ediciones como la de 2025 (Julia Roberts y Costa-Gavras) o la de 2024 (Christopher Nolan y Agnès Jaoui).