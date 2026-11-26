El exgobernador del Banco de España se impuso al neerlandés Klaas Knot y será el primer español en presidir el emisor del área del euro en sus casi treinta años de historia, asumiendo uno de los cargos con más poder de la UE.

"En torno a la mesa del Consejo de Gobierno, pude comprobar de primera mano la inteligencia, la calidez y el buen humor de Pablo. Si se confirma su nombramiento, sé que estas cualidades le serán de gran utilidad como presidente del BCE", dijo Lagarde en la red social X tras felicitarle por la elección.

Los jefes de Estado y de Gobierno eligieron también al economista alemán Markus Brunnermeier y a la execonomista jefe de la OCDE Laurence Boone como nuevos miembros del comité ejecutivo del BCE, en sustitución del irlandés Philip Lane, economista jefe, y la alemana Isabel Schnabel, titular de la cartera de operaciones de mercados, que también dejarán sus puestos el año que viene.

El acuerdo político fue posible después de que Países Bajos, que mantuvo sobre la mesa la candidatura de Knot hasta el último momento, decidiese apoyar a De Cos en aras del consenso, y se fraguó durante una cumbre en la que no participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, que delegó su representación en el presidente francés, Emmanuel Macron.

Tras formalizar la elección -con una recomendación de los embajadores de los Veintisiete-, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, puso en marcha el proceso para consultar al propio BCE y a la Eurocámara, cuyas opiniones no son vinculantes, con el objetivo de que los líderes den luz verde final a los nombramientos en su cumbre de diciembre.

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Sánchez destacó que la elección de Hernández de Cos llevará a un español al frente del BCE cuando el país ya cuenta con la vicepresidencia primera de la Comisión Europea, que ocupa Teresa Ribera, y la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, con Nadia Calviño.

"En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho", celebró en la red social X.

Fuentes del Ministerio de Economía español subrayaron el apoyo unánime al candidato y consideraron que "la experiencia, la independencia y la capacidad de diálogo de Hernández de Cos serán un activo inestimable para que el BCE pueda afrontar una coyuntura compleja, marcada por la incertidumbre y la volatilidad".

El español, de 55 años y actual presidente del Banco de Pagos Internacionales (BPI), partía como gran favorito en las quinielas para suceder a Lagarde y su camino a la presidencia quedó prácticamente despejado con el acuerdo alcanzado este mes entre Francia y Alemania para repartirse los otros dos puestos.

Este acuerdo prevé dejar en manos de Berlín el cargo de economista jefe - el segundo más relevante de los que estaban en liza y clave en el emisor-, lo que prácticamente anulaba la posibilidad de que la presidencia recayese en Knot, que también procede de un país del norte y es considerado un 'halcón' alineado con las políticas monetarias más duras que tradicionalmente suscribe Alemania.

El reparto pactado, con Hernández De Cos a la cabeza, permitirá así mantener el equilibrio geográfico y de políticas que tradicionalmente impera en la cúpula del BCE, cuyo vicepresidente es ya el 'halcón' croata Boris Vujcic.

Emmanuel Macron celebró en redes sociales que se trata de "un trío de personalidades equilibradas, al servicio de la estabilidad la prosperidad de la zona euro".

Hernández de Cos goza de un gran respeto y credibilidad en Fráncfort (ciudad sede del BCE), dónde se le considera una figura moderada y de corte centrista, favorable a políticas menos restrictivas para atajar la inflación propias de los economistas conocidos como "palomas".

Se espera además que tenga un perfil más técnico que el de Lagarde y el del exministro español Luis de Guindos, que fue vicepresidente de la institución entre junio de 2018 y de 2026.

Le avala su trayectoria como gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 -cargo para el que fue nombrado por el entonces Gobierno conservador de de Mariano Rajoy-, director del BPI desde 2025, presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2019-2024); y en el propio BCE, dónde entre 2004 y 2007 fue asesor de José Manuel González Páramo, entonces miembro del comité ejecutivo.

Asumirá el mando del emisor en un contexto complejo, marcado por el aumento de los precios de la energía y la inflación, la persistente incertidumbre geopolítica y el aumento de los rendimientos de la deuda soberana de varios países de la eurozona, que en Francia ha llevado los diferenciales de riesgo a niveles inéditos desde la pasada crisis financiera.