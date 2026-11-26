"En unos minutos ya no estaré aquí, así que entiendan que un condenado a muerte no puede mentir", escribe De Gennaro al comienzo de la carta publicada en exclusiva por el diario italiano y dirigida "a las autoridades competentes, con la esperanza de que tengan la integridad de hacerlo público".

Inmediatamente después de su muerte, algunos medios informaron sobre la existencia de unas cartas encontradas cerca del cuerpo de De Gennaro dirigidas a la familia y también una "a quien quisiera publicarla", y que ahora estaban en manos de los investigadores de la fiscalía de Grosseto, que han abierto una indagatoria por instigación al suicidio.

Según las partes publicadas en el Corriere della Sera, la carta De Gennaro es una defensa propia contra las acusaciones de la fiscalía de Caltanissetta, que lo investigaba por obstruir las averiguaciones sobre el atentado cometido por Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, en la calle D'Amelio de 1992 en Palermo, en el que murieron el juez Paolo Borsellino y cinco de sus guardaespaldas.

Parte de la carta a la que llama "testamento moral" también explica que dejó un disco duro en el que, según dijo, había archivado todos los documentos que deberían responder a las preguntas de quienes investigaban los casos en los que estaba involucrado.

Respecto a este disco duro, De Gennaro escribe que lo llenó con documentos que había guardado en papel durante años y que luego digitalizó: "Aquí está el objeto de deseo, el disco duro que todos buscan. No contiene misterios ni secretos, solo la evidencia de unos 40 años de lo que ha sido parte de mi vida, llena de sufrimiento y amargura. Examínenlo con atención, pero con la mente tranquila, libre de innecesarias teorías conspirativas".

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"Quiero dejar claro a todos que jamás he traicionado mi juramento de lealtad a la patria. He servido a mi país con honestidad y lealtad, Siempre he trabajado con compromiso y honestidad al servicio del Estado. Probablemente he cometido errores, pero siempre y únicamente en el cumplimiento de mis deberes. Por los errores que he cometido, solo puedo disculparme, pero no puedo borrarlos", añade.

La carta contiene varias referencias a sucesos concretos de su trayectoria profesional, cuyo honor e integridad De Gennaro se compromete a defender.

Estaba prevista una vista para el 1 de diciembre en el Tribunal de Apelación, que debía pronunciarse sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la fiscalía de Caltanissetta, la cual ya había sido desestimada por el juez instructor.

El suicidio del poderoso exjefe de Policía el pasado 21 de noviembre conmocionó al país y reabre uno de los periodos más difíciles y con más interrogantes: el de los atentados de Cosa Nostra en 1992.

Nacido en Reggio Calabria en 1948, Giovanni De Gennaro, de 78 años, ingresó en la policía en 1973, y fue brazo derecho de Giovanni Falcone, el otro magistrado asesinado en 1992, en las investigaciones contra la Cosa Nostra.

En 1993, se convirtió en director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) y en 2000 fue nombrado Jefe de la Policía, cargo que ocupó hasta 2007.

Según las investigaciones del fiscal de Caltanisetta, Salvatore De Luca, De Gennaro intentó, con la ayuda de algunos de sus antiguos colaboradores, impedir que el informante de la mafia Totuccio Contorno proporcionara a la fiscalía información potencialmente útil para la reconstrucción de los hechos.