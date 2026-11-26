Barrot, en una entrevista al canal de televisión France 5 dijo lamentar "profundamente" que tanto Le Pen como Mélenchon se hayan convertido en "los portavoces del Kremlin", al rechazar la idea de visitar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev, o anunciando el fin de la ayuda a Ucrania en caso de ganar.

A su juicio "hay todavía una gran mayoría de franceses que ven lo que está en juego, si queremos vivir en un mundo de reglas, regido por el derecho, o si queremos vivir con la ley del más fuerte y dar la razón a (el presidente ruso) Vladímir Putin".

El hecho es que Le Pen aparece actualmente en todas las encuestas como la candidata a las elecciones presidenciales de la próxima primavera con más intenciones de voto, seguida de lejos por Mélenchon y a más distancia por los demás pretendiente, y que ha anunciado que si llega al Elíseo pondrá fin a la ayuda financiera a Ucrania al cabo de seis meses.

Mélenchon, aunque como la líder de la extrema derecha condena la invasión de Ucrania por Rusia y reconoce a Kiev el derecho a defenderse, considera que no hay alternativa a una negociación de paz, para la que contempla la posibilidad de que Ucrania ceda el Donbás si la población de esa región (no la de todo el país) lo decide en una consulta.

A esas posiciones claramente discordantes con la que ha sido la línea del presidente francés, Emmanuel Macron, desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, se sumó este miércoles otro candidato al Elíseo un poco más atípico, el campeón de judo Teddy Riner, de cuyo programa se sabe poco hasta ahora.

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Riner dijo durante una visita al congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF) que no entiende que Francia "envíe tropas a Ucrania cuando no es nuestra guerra", que Francia ya no tiene medios para continuar su apoyo a Ucrania y que si llegaba a la presidencia querría ser la "persona que federe" para "poner fin a esta guerra".

Unas declaraciones que desencadenaron una lluvia de críticas al popular deportista, que este jueves las matizó algo al señalar que "Francia siempre ha apoyado a los pueblos oprimidos" y lo seguirá haciendo, pero que si el país ayuda, hay que ver "en detrimento de qué".

Barrot cargó duramente contra Riner señalando que lo que dijo el miércoles "todo es falso" porque Francia no ha enviado tropas a Ucrania -ha admitido que hay algunos instructores- "no somos beligerantes" y que afirmar que París no tiene medios para apoyar a Kiev cuando el país es "la séptima potencia mundial" es "caer en el espíritu de derrota".

El jefe de la diplomacia francesa, en contra de los que apuestan por un giro en la política hacia Ucrania con el argumento de que se corre el riesgo de caer en un conflicto no deseado, insistió en que "nuestra obsesión es preparar la paz".

Pero añadió que "la paz no se prepara doblegándose ante los dictadores que agreden a sus vecinos, ni dejándose arrastrar en sus escaladas" sino manteniendo una posición común en la Unión Europea de "firmeza, unidad y sangre fría ante Rusia, que ha perdido la brújula".