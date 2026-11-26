"Puede venir cuando quiera. Lo españoles estarán felices", respondió a periodistas el también presidente del Parlamento, en declaraciones desde la sede del Legislativo transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Este jueves, González Urrutia anunció sus planes de estar de regreso en Venezuela la próxima semana, en un momento marcado por un mayor aperturismo tras el retorno de su aliada, líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", escribió González Urrutia en X, en referencia a la actividad convocada por la Iglesia católica para el sábado de la próxima semana, 5 de diciembre, en Guanare, capital del estado Portuguesa (oeste), a la que también asistirá Machado.

En julio de 2024, Jorge Rodríguez pidió cárcel para González Urrutia y para Machado, a quienes acusó entonces de ser los responsables de una "conspiración fascista" contra las presidenciales celebradas ese año, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a Nicolás Maduro una controvertida victoria.

Luego, en enero de 2025, cerca de la toma de posesión de Maduro, Rodríguez pidió a los diputados apoyar la solicitud de arresto para González Urrutia en caso de que ingresara a Venezuela.

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Desde 2024, la oposición reclama el triunfo de su líder, una victoria que asegura demostrar con las actas recopiladas por sus testigos y publicadas en un portal web.

El chavismo consideró estos documentos como falsos y reivindicó a Maduro como ganador de la presidenciales, un resultado cuestionado dentro y fuera del país dado que el CNE nunca publicó los resultados detallados, como exigía la ley electoral.