"La sangre palestina es valiosa, y la política de silencio de la Junta de Paz y de los garantes ante los crímenes de la ocupación (israelí) es inaceptable", dijo Al Haya en unas declaraciones difundidas por Hamás.

El dirigente aseguró que Hamás mantiene conversaciones con otras fuerzas y facciones palestinas para "discutir mecanismos para hacer frente a las violaciones de la ocupación y a su política de matanzas diarias" contra la población gazatí, sin dar más detalles.

Sus palabras llegan horas después de que un bombardeo israelí matara anoche en Deir al Balah (centro de Gaza) al viceministro de Educación del Gobierno gazatí y miembro del buró político de Hamás, Jaled Mahmud Abu Nada, junto a su mujer.

Según el Ejército israelí, Abu Nada dirigía el Departamento Económico del buró político de Hamás y en ese papel presuntamente "destinaba fondos a actividades" del grupo.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques letales en Gaza, donde más de 1.700 personas han muerto y más de 6.100 han resultado heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

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La ofensiva israelí, que la justicia internacional investiga como posible genocidio, ha matado a cerca de 74.800 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023.