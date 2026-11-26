"El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda", dijo Abascal durante el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo, tras una pregunta de Colau sobre los fondos buitre en el bloque dedicado a vivienda.

Sánchez se quejó con un "ya está bien" y enseguida Colau salió en defensa del jefe del Ejecutivo.

"Me parece una vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace usted, señor Abascal", le dijo, al tiempo que calificó de "deplorable su estilo político".

A continuación, Sánchez agradeció el apoyo de Colau y que reivindique "la buena política" basada en la "argumentación" y no "desde la mentira", y le reprochó a Abascal que ese tipo de ataques son propios de un "reality" y no de un debate.

En este bloque de vivienda, el candidato del conservadora PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez y a Colau que con las propuestas que hacen las izquierdas "para tener una casa hay que heredarla, okuparla o salir en los sumarios".

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La candidata de Frente Amplio dio un suspenso al PSOE en sus políticas de vivienda e instó a Sánchez a comprometerse a que, si logran gobernar juntos tras el 29N, lo primero que hagan sea bajar los precios de los alquileres y expropiar a los fondos buitre, y se quejó de que el presidente no le haya respondido.

Por su parte, Sánchez aseguró que "una de las mayores conquistas de la historia de la democracia" es la Ley Estatal de Vivienda aprobada por su Ejecutivo y que, según denunció, no cumplen los gobiernos regionales del PP.

Y Abascal resumió así su política de vivienda: "Donde hay demanda infinita y descontrol, control de fronteras y remigración; donde hay zancadillas a la construcción, facilidades y grúas en el cielo, menos burocracia".