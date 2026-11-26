"El OIEA dialoga con la Federación Rusa y Ucrania sobre los arreglos para un noveno alto el fuego localizado en la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP), tras otra pérdida de suministro eléctrico externo", indicó en un comunicado el organismo con sede en Viena.

La nota precisa que la conexión de la planta atómica ucraniana, ocupada por Rusia desde 2022, con su única línea externa "se perdió el 25 de noviembre a las 05:28 hora local (03:28 GMT), presuntamente debido a actividad militar".

"Por vigesimoctava vez durante el conflicto, la ZNPP depende de generadores diésel de emergencia para funciones esenciales de seguridad nuclear y protección física", señala la agencia nuclear de la ONU.

Su director general, Rafael Grossi, ha alertado reiteradamente del grave riesgo que suponen los combates cerca de instalaciones nucleares como la de Zaporiyia.

"Una vez más nos enfrentamos a una pérdida de suministro eléctrico externo en la ZNPP. Su dependencia continuada de una única línea, junto con la ubicación de la central en la primera línea de un teatro de guerra activo, da lugar a una conexión externa extremadamente precaria", advirtió Grossi hoy en el comunicado.

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Aunque la central ya no produce electricidad al encontrarse sus reactores en parada fría, requiere un suministro continuo para garantizar la refrigeración de los núcleos y del combustible gastado, que sigue generando calor residual.