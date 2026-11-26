La garantía era necesaria para que la aerolínea nacional de Letonia, propiedad en un 88,37 % del Estado y en un 10 % de la alemana Lufthansa, pueda acceder al segundo tramo de un préstamo de 125 millones de euros en el marco de la reestructuración.

La garantía también cubrirá el pago de intereses por valor de 50 millones de euros, informó este jueves el medio letón LSM.

Sin esta financiación, la aerolínea nacional podría quedarse sin liquidez ya en diciembre.

La decisión fue adoptada por 77 votos a favor y 19 en contra tras un largo debate sobre la conveniencia o no de seguir respaldando a la aerolínea ya que, si ésta no fuera capaz de hacer frente a sus deudas, el Estado pasaría a ser responsable ante sus acreedores.

Según LSM, la oposición más firme procedió de la formación Poder Soberano/Nuevos Letones, cuyos representantes describieron el apoyo estatal a airBaltic como un "agujero negro" en el que no debería seguir inyectándose dinero público.

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Por su parte, representantes de varios otros partidos señalaron que, pese a sus reservas sobre la asunción de esta responsabilidad financiera, el colapso de la aerolínea tendría consecuencias tan catastróficas para el conjunto de la economía letona, y especialmente para el sector turístico, que apenas tenían otra opción que mantenerla a flote y confiar en que un inversor estratégico intervenga en un plazo relativamente breve.

Según Aiva Vīksna, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Finanzas y miembro de la formación Lista Unida, si se permitiera simplemente que airBaltic incumpliera sus obligaciones y quebrara, el PIB de Letonia podría reducirse aproximadamente un 1 %, mientras que el saldo del presupuesto estatal podría deteriorarse en entre 230 y 250 millones de euros anuales.

La concesión de la garantía también requiere la aprobación de la Comisión Europea (CE), que vela por que los países miembros cumplan con las normas sobre ayudas estatales.

La aerolínea letona solicitó en septiembre pasado protección frente a sus acreedores en EE.UU. al acogerse a la ley de quiebras en un tribunal neoyorquino para reestructurar sus obligaciones financieras y lograr una estructura de capital más sostenible.

AirBaltic registró 128,2 millones de euros en pérdidas en el primer semestre del año, una cifra significativamente superior a los 1,7 millones de euros negativos experimentados durante el mismo periodo de 2025.