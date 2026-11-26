La resolución fue adoptada por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) este miércoles con 128 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, informaron medios locales a última hora del día.

El documento exige la "retirada inmediata" del decreto aprobado el pasado día 19 por el presidente Faye y lo califica como "una usurpación del poder legislativo", al instar a los funcionarios a que se abstengan de implementar los presupuestos con base a este decreto.

El jefe de Estado tomó esa decisión después de que los diputados rechazasen este mes tanto el presupuesto suplementario de 2026 como la primera parte del presupuesto para 2027, ambos claves para poder desarrollar el programa propuesto para Senegal por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los legisladores alegaron que no contaban con la suficiente información para evaluar las previsiones gubernamentales en materia de deuda e inversión pública.

Esta situación aflora en medio de las tensiones entre Faye y el Pastef, liderado por el ex primer ministro Ousmane Sonko, cesado de su cargo el pasado 22 de mayo por una decisión presidencial y que fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional dos días después.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente, que fundó Pastef junto con Sonko, ya presentó a finales de julio su propio partido político, bautizado como KIIRAAY (Protección o Escudo, en el idioma wolof)-Los Patriotas Republicanos.

Pastef anunció el pasado día 17 la expulsión de Faye de esa formación política junto con otros 31 miembros del partido.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 52, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las fuertes protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 Pastef, disuelto en los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y contrario al neocolonialismo francés.