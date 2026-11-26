La acción, retransmitida a través del canal oficial del Parlamento, llevó las imágenes al hemiciclo durante la intervención de la diputada Chonlanat Koaykul, quien defendió el miércoles el derecho de los detenidos a obtener la libertad bajo fianza mientras esperan juicio o apelan sus condenas.

Con ello, los parlamentarios del PP rescataron una de las demandas históricas del movimiento prodemocrático tailandés, al recordar a los cientos de procesados bajo el controvertido artículo 112 del Código Penal, que, con una de las legislaciones más draconianas del planeta, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, a la reina o a sus herederos.

Según indicó el medio local Bangkok Post, los legisladores instaron, además, a los organismos competentes a tomar medidas tras la huelga de hambre iniciada por la activista Wannawalee Thammasatya, más conocida como Tee Phayao, con el fin de evitar que se repita el caso de Netiporn 'Bung' Sanesangkhom, fallecida con 28 años en 2024 al secundar una protesta similar.

A la espera de que se resuelva su apelación, Tee Phayao, de 26 años, comenzó el 2 de noviembre una huelga de hambre que endureció el día 23 al dejar de beber agua para exigir su libertad bajo fianza y poder cuidar en la provincia de Ratchaburi de su familia, incluida una tía enferma de cáncer.

La activista ingresó en prisión el pasado 30 de octubre tras ser condenada por un caso de lesa majestad a raíz de su participación en una manifestación celebrada el 25 de noviembre de 2020 en Bangkok, durante las multitudinarias protestas estudiantiles que, en plena pandemia, sacudieron el país para exigir profundas reformas democráticas tras la disolución de Future Forward, antecesor del PP.

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Estas manifestaciones abrieron un debate público, tabú hasta entonces, sobre el papel de la monarquía, cuya popularidad ha mostrado signos de desgaste en los últimos años.

Desde noviembre de 2020, al menos 292 personas, incluidos menores, han sido procesadas por casos de lesa majestad, según los últimos datos del grupo de Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, por sus siglas en inglés), mientras que otras 1.999 han sido imputadas por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.

En las elecciones de 2023, el movimiento reformista, entonces bajo la marca de Avanzar, basó parte de su campaña en prometer cambios en la ley de lesa majestad.

Aunque la demanda sigue muy presente en sus bases, en los comicios de 2026 el grupo, reagrupado en el Partido del Pueblo, evitó aludir a la normativa tras encadenar sucesivos reveses con la Justicia tailandesa que derivaron en la inhabilitación de varios de sus líderes.