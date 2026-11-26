A las 14:30 hora local (19.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,23 dólares respecto al cierre anterior.

Debido a la festividad de Acción de Gracias, el petróleo de Texas no registró un precio de cierre oficial, pero se mantuvo entre los 83 y 85 dólares durante toda la sesión.

El precio del crudo estadounidense volvió a sufrir tensiones, aunque ligeras, después de que el Ministerio de Energía saudí anunciara que al menos un trabajador de nacionalidad nepalí murió y varios resultaron heridos por un ataque con un proyectil.

La ofensiva provocó un incendio y obligó a suspender temporalmente algunas de las operaciones de la refinería atacada.

En el comunicado, el ministerio saudí no responsabilizó a ningún grupo del ataque.

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Sin embargo, algunos medios recogieron que la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que combate a los hutíes de Yemen, había atribuido el ataque a este grupo respaldado por Irán.

El ataque se produce en medio las acciones de los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos en Arabia Saudí, después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el pasado fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida y otras zonas bajo control de los insurgentes.

En los últimos días, el mercado del crudo estadounidense se ha visto reducido ante el aumento de las reservas de petróleo, lo que calmó a los inversores.