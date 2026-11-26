El jefe del Estado evitó pronunciarse sobre la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esas medidas y recordó que el documento todavía no ha salido del Parlamento.

"Lo aconsejable es que los dos órganos de soberanía implicados en este proceso, la Asamblea de la República y el Gobierno, puedan, en los próximos días, comprobar si están en condiciones de aclarar algunas de esas divergencias de interpretación", declaró Seguro a los periodistas.

El mandatario aseguró que, si no se alcanza un entendimiento, actuará en el momento oportuno y dentro de las competencias que le atribuye la Constitución portuguesa.

"Encontraré una solución y será siempre una solución para ayudar a nuestras empresas y a nuestras familias en tiempos muy difíciles", afirmó.

Preguntado reiteradamente sobre la posibilidad de solicitar una revisión preventiva de la constitucionalidad de las medidas, Seguro insistió en que no quiere "poner el carro delante de los bueyes".

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Montenegro, que encabeza un Gobierno de centroderecha en minoría, anunció el miércoles que no aplicará la exención del IVA a determinados alimentos ni modificará la tributación de los ingresos procedentes del alquiler de viviendas, dos medidas aprobadas con el respaldo del Partido Socialista (PS) y de la formación de ultraderecha Chega.

El primer ministro considera que el Parlamento se ha extralimitado en sus competencias al imponer al Ejecutivo la obligación de legislar en determinadas materias.

Las modificaciones introducidas por la oposición en los presupuestos, aprobados el pasado martes, llevaron al Ministerio de Finanzas a revisar sus previsiones para 2027, que han pasado de contemplar un superávit del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) a un déficit del 0,2 %.

Pese a las discrepancias, Seguro reivindicó la importancia de preservar la estabilidad política y presupuestaria de Portugal en un contexto internacional marcado por la guerra en Europa y el conflicto en el estrecho de Ormuz, cuyas consecuencias, recordó, sufren numerosas familias y empresas.

"Tenemos unos presupuestos, el Gobierno dispone de unos presupuestos y lo que ahora se exige es que esos presupuestos se traduzcan en beneficios y avances concretos para las personas", concluyó el presidente.