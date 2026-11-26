El nuevo embajador de Italia es Sergio Maffetone, quien desde marzo de 2026 lo es también ante la República Dominicana, mientras que el nuevo embajador de Namibia es Lebbius Tobias.

En las recepciones, Fils-Aimé conversó con ambos representantes sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral, y trató asuntos en materia de seguridad y educación, además de justicia en el caso de la reunión con el embajador italiano.

El mandatario haitiano trasladó a los diplomáticos el compromiso de su Gobierno con la restauración de la seguridad con vistas a la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 18 de julio de 2027 después de varios aplazamientos.

El encuentro entre Maffetone y Fils-Aimé permitió "reafirmar" los lazos de amistad y solidaridad entre ambos países, destacó el Gobierno de Haití en su comunicado.

Maffetone ingresó a la carrera diplomática en diciembre de 2001 y ha desarrollado su trayectoria en Europa y Asia, antes de asumir el cargo de embajador de Italia en la República Dominicana en marzo de este año.

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En la recepción a Tobias, Fils-Aimé agradeció a Namibia por su apoyo a Haití "en un contexto particularmente difícil".

Tobias es el primer embajador de Namibia en Haití, hecho que se produce tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países hace doce años.