El objetivo es garantizar que, si fuera necesario, ya sea ante una catástrofe nacional en el Reino Unido o una amenaza o conflicto en el extranjero, las autoridades puedan saber dónde está esa reserva estratégica y con qué capacidades se cuenta, dijo en unas declaraciones al programa Today de Radio 4 de la BBC.

El ministro admitió que los reservistas fueron contactados después de que la prensa informase de que militares que sirvieron en las Fuerzas Armadas recibieron cartas en las que se les pide que estén preparados ante una posible movilización en caso de guerra.

"Quiero que el país esté alerta, pero no alarmado. No se puede observar lo que ocurre en Europa sin sentir preocupación por un entorno de amenazas que se ha deteriorado en los últimos años y que, lamentablemente, va en aumento", explicó Streeting.

Recordó el incidente de la semana pasada cuando misiles rusos entraron en el espacio aéreo polaco y que, según dijo, se trató de un acto de terrorismo impulsado por el Estado ruso en Europa.

"Por supuesto, se han producido incidentes (también) relacionados con Irán en las inmediaciones de bases de la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés) aquí, en el Reino Unido", agregó.

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Varias bases de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Inglaterra han reforzado su seguridad a raíz de un presunto complot terrorista contra una de ellas e incursiones de drones no autorizados. Londres vincula estos incidentes con acciones posiblemente procedentes de Irán.

Streeting puntualizó que cuanto mejor preparado esté el país, menos posibilidades habrá de que se vea envuelto en una guerra.

Los contactos a reservistas se conocieron después de que el Gobierno anunciara la concesión a la empresa de ingeniería y servicios aeroespaciales Babcock International un contrato de 8.000 millones de libras (9.520 millones de euros) para el mantenimiento de su flota de submarinos en Faslane, en el oeste de Escocia.

Defensa indicó que en virtud del acuerdo -de cinco años de duración- los submarinos de la Marina (Royal Navy) podrán volver al mar con mayor rapidez. En Faslane están los submarinos nucleares británicos, considerados como la fuerza de disuasión estratégica del Reino Unido.