La Sala de lo Contencioso rechazó el recurso de la Abogacía del Estado contra la orden a la Junta Electoral Central (JEC) para que garantizase que las 163.355 personas nacionalizadas por la ley de nietos no puedan votar incluso aunque ahora residan en España.

Las únicas excepciones serán las 901 personas que presentaron certificado consular o quienes lo hagan antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La denominada ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que "presumía" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

Iustitia Europa y el partido ultraderechista Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.

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La decisión de hoy ratifica que "ninguna" de las 163.355 personas "puedan figurar como electores en el Censo Electoral, entre ellos los 11.283 que residen en España.

La única excepción son las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular".