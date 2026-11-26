Según explica a EFE la investigadora venezolana Yarivith González, algunos estudios realizados por universidades e institutos tecnológicos de América Latina “reportan rendimientos del 90-95 % para el litio, el níquel o el cobalto, dependiendo del método y de la etapa evaluada”.

La investigadora lamenta que, en la región, “el acceso al financiamiento es una de las limitaciones más importantes”, ya que “llevar una tecnología del laboratorio a escala piloto y posteriormente a escala industrial, requiere inversión sostenida en equipos, infraestructura, personal especializado y validación de procesos”.

El proyecto BIORe Wastes de la Universidad Complutense de Madrid trabaja en la recuperación de estos metales estratégicos, a los que también se pueden unir el galio y el indio, “materias primas fundamentales”, según José María Gómez, profesor del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales.

“Cobalto, níquel, manganeso, incluso el litio o el grafito… Recuperarlos es complicado”, resume, tras años de investigación, y añade que es necesaria la tecnología “que en muchos casos está en China”.

La recuperación se hace a través de un proceso químico con disolventes, explica el profesor, y con ello se obtiene la “masa negra” que es la que, en la actualidad, se exporta a Asia para extraer allí los minerales críticos que reutilizar.

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En España, el Grupo Seula, una empresa de Aragón especializada en la gestión de residuos, tiene previsto inaugurar en 2028 una planta de reciclaje de baterías, en un momento en que el grupo automotriz Stellantis y la fabricante china de baterías CATL van a implantar una gigafactoría para vehículos eléctricos en la localidad de Figueruelas (Zaragoza).

En un primer momento, se esperan obtener unas 25.000 toneladas al año de masa negra que se exportarán a Asia, pero el objetivo es que en seis o siete años ese proceso se haga en la propia planta, tal y como asegura su director de Desarrollo de Negocio, Nicolás Bolea: “lo ideal es tratarlos a nivel local por una cuestión de costes, de medioambiente y por calidad del servicio”.

En São João da Boa Vista (Brasil), se encuentra Energy Source, una compañía que ofrece soluciones de reparación, reutilización y reciclaje de baterías de iones de litio a “escala continental”, en la que afirman estar “preparados para el futuro regulatorio”, lo que incluye la directiva europea sobre pilas, baterías y sus residuos.

Su CEO, David Noronha, explica que la capacidad actual de reciclaje es de 4.300 toneladas al año y que su tecnología propietaria sirve para recuperar no solo litio, sino también cobalto, níquel y manganeso, en un porcentaje del 85 % para cada uno de los elementos.

El profesor Gómez defiende un ecodiseño de las baterías que piense en el reciclaje, es decir, que se puedan extraer y llevarse a un punto de recogida, como ya pide un reglamento de la Unión Europea para que a partir de 2028 los usuarios extraigan y sustituyan fácilmente las baterías de móviles, tabletas u otros dispositivos portátiles.

Mientras tanto, la industria de reciclaje y reutilización de baterías vivirá en los próximos años “un trayecto en el desierto”, según palabras de Bolea, ya que, hasta que no se consolide la venta de vehículos eléctricos, no habrá suficiente volumen para el reciclaje; “pero claro, ya empieza a haber baterías, y hay que darles un tratamiento”.