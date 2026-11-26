"Que los debates públicos y el proceso electoral democrático sirvan como invitación para una alta participación en las urnas", dijo Cupic al firmar el decreto.

El mandatario instó a los electores a mostrar su responsabilidad acudiendo a las urnas "para que la voluntad popular dé lugar a la elección de un presidente de la República con una fuerte legitimidad, que sea una clara expresión de la unidad estatal".

Aleksandar Vucic, el anterior presidente, dimitió el pasado 27 de septiembre para presentarse como candidato a primer ministro en las elecciones parlamentarias del pasado 25 de octubre, que acabó perdiendo ante la Lista de Estudiantes (SL).

La SL, que ganó las elecciones con mayoría absoluta, al obtener 140 de los 250 escaños del Parlamento, ha prometido que anunciará "pronto" un candidato para las elecciones presidenciales, que, según la prensa local, podría ser un profesor universitario de Belgrado.

El hasta ahora gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), de Vucic, que ocupa 103 de los 250 escaños, todavía no ha anunciado quién será su candidato ni si participará en las elecciones.

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Vucic, que ya no puede presentarse por haber desempeñado la presidencia durante dos mandatos de cinco años, dijo esta semana que el SNS no debería participar en las elecciones por lo que calificó como "terror revolucionario" de la Lista de Estudiantes.

Analistas locales aseguran que el SNS podría inclinarse por no presentarse a los comicios para evitar otra derrota electoral.