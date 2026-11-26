De acuerdo con un comunicado del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, el ataque se produjo de madrugada, hacia las 02:18 hora local (07:30 GMT), cuando tres drones cayeron en las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), sin causar daños de consideración, mientras que al menos otros dos se precipitaron sobre las viviendas colindantes, en el barrio Tasajero.

La activación de sistemas inhibidores de señal presuntamente desvió al menos dos de esos drones, que cayeron y detonaron en zonas residenciales próximas a la guarnición policial.

El objetivo del ataque eran las instalaciones del Denor, que ya habían sido atacadas el 1 de agosto con tatucos (cilindros explosivos) lanzados desde un camión, un atentado que dejó entonces once policías heridos.

Además de las más de 60 viviendas dañadas, las explosiones destruyeron por completo un vehículo particular y provocaron daños estructurales en el entorno de una zona industrial y un hotel del sector.

En Norte de Santander, y especialmente en la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).