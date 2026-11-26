El presidente de la empresa brasileña, Francisco Gomes Neto, dijo que los posibles aranceles del 10 % "van a penalizar a la línea aérea, aumentar la tarifa y tener repercusión en la inflación".

Gomes Neto, que conversó con periodistas en Brasilia, recalcó que más de 900 unidades del Embraer E175 vuelan en Estados Unidos y resaltó que "más del 40 %" de las piezas del avión son fabricadas en las plantas de la empresa en el país norteamericano.

El responsable de Embraer adelantó que la empresa contactará a varias secretarías del Gobierno de Estados Unidos "para defender la tesis económica" contra los aranceles, asegurando en que confía "en el sentido común".

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) abrió el miércoles un periodo de consultas hasta el 7 de diciembre para evaluar la posibilidad de imponer nuevos aranceles a Brasil, para presionar al país suramericano a acelerar unas negociaciones comerciales que están estancadas.

Entre los nuevos aranceles propuestos, figura una tasa del 10 % adicional a los aviones terminados en Brasil, una tasa que afecta directamente a Embraer.

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Las acciones de la empresa, en consecuencia, perdieron un 4,0 % en la bolsa de São Paulo en la sesión bursátil del miércoles.

El Gobierno brasileño calificó el anuncio de la USTR como una "amenaza inaceptable" y un intento de presionar al país suramericano para que introduzca cambios en las normas nacionales que regulan el sistema de pagos electrónico PIX, el comercio digital y los acuerdos preferenciales con otros países.

Desde julio pasado, Washington impone un recargo del 25 % a ciertos bienes brasileños en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, bajo la acusación de que Brasil incurre en prácticas comerciales perjudiciales para el país norteamericano.